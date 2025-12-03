Новости

Многокилометровая пробка на Байкале рассосалась спустя несколько суток

В Иркутской области пробка протяженностью десятки километров рассосалась – об этом информировала региональная Госавтоинспекция, чьи сотрудники всю ночь работали на федеральной трассе «Байкал».

«Всю минувшую ночь сотрудники Госавтоинспекции не прекращали работу на федеральной автодороге у восточной границы Иркутской области, где ранее наблюдалось скопление автомобилей. На месте работали семь экипажей дорожно-патрульной службы и руководство регионального управления Госавтоинспекции. К полуночи затруднение движения там было практически полностью ликвидировано», – заявили в ведомстве.

При этом периодически возникали локальные трудности в связи с поломками фур или иными инцидентами. На осложненных участках дороги полицейские регулировали движение. Например, пришлось будить уснувшего за рулем водителя грузовика, сломанный транспорт убирали с проезжей части с помощью тягачей. Также привлекали спецтехнику для расчистки заснеженных и скользких участков.

С помощью радиоэфира сотрудники информировали дальнобойщиков о дорожной обстановке, пунктах обогрева, потенциально опасных участках. Было сопровождено два бензовоза до заправочных станций.

В итоге с затором удалось справиться – сейчас движение нормализовано.

Напомним, в огромную пробку попали порядка 10 тысяч машин. Затор растянулся примерно на сотню километров. Особые сложности наблюдались на участке от поселка Култук до поселка Выдрино.


