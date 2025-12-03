Новости

Глава ВТБ Костин прогнозирует курс доллара выше 90 рублей в 2026 году

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2026 году курс доллара может превысить 90 рублей. Такой прогноз глава банка озвучил в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1», отметив ряд факторов, которые будут способствовать ослаблению национальной валюты.

«Нам кажется, что будут, конечно, факторы действовать, которые будут способствовать снижению курса рубля и может выйти на траекторию 90+. Ряд факторов – это уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центрального банка и, конечно, сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть», – заявил Андрей Костин.

При этом глава ВТБ не видит негативных последствий в небольшом ослаблении рубля. По его мнению, такой курс будет иметь положительный результат как для экспортеров, так и для государственного бюджета, способствуя увеличению доходов от внешнеэкономической деятельности.

Ранее Костин рассказал о причинах укрепления рубля. «Там несколько факторов. Прежде всего – низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить», – отметил банкир.


