За 10 месяцев 2025 года в Иркутской области сдали на 22% больше жилья, чем в 2024-м

Аналитики Иркутскстата подсчитали, сколько жилья было сдано в Приангарье за период с января по октябрь 2025 года. Оказалось, что в сравнении с 2024 годом показатели выросли.

«Общая площадь сданного под ключ жилья – 1 625 тыс. кв. метров, что на 22% превышает показатель 2024 года. Рост на 30% наблюдается в городской застройке. Сельские территории также показывают высокую активность – здесь ввод увеличился на 18%, на село приходится 61% всего построенного жилого фонда», – рассказали аналитики.

За указанный период была введена 15 081 квартира, что на 2 125 больше, чем за тот же период прошлого года. 336 тыс. кв. метров – 21% от общего объема – построено в садоводствах региона, еще 75 тыс. кв. метров – 4,6% – введено населением за счет реконструкции.

Жители региона ввели 86% от общей площади жилья, используя собственные средства и кредитные ресурсы. Индивидуальное жилищное строительство выросло на 23%.