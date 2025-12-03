Новости

Более 900 человек остались без тепла из-за аварии в поселке Мама

Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключили в поселке Мама Мамско-Чуйского района Иркутской области из-за аварии. Организованы восстановительные работы.

По данным ГУ МЧС России по региону, под отключение попали два пятиэтажных дома, 112 жилых домов с печным отоплением – из них 45 двухэтажных МКД и 67 частных, два социально значимых объекта. Без тепла и воды остались 903 человека.

Инцидент произошел ночью из-за прорыва, случившегося на перекрестке улиц Комсомольская и Пролетарская: в результате этого одна из котельных ЦК остановилась, пояснили в местной администрации. К месту аварии была направлена бригада для устранения неисправности.

К утру прорыв удалось устранить: сейчас идет заполнение системы водой.


