Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал ежегодный доклад с «шокирующими предсказаниями» на 2026 год, в котором описаны потенциальные кризисные сценарии для мировой экономики и финансовых рынков. Согласно прогнозу, сбои в работе систем искусственного интеллекта могут спровоцировать обвал рынка на триллион долларов, а биткойн способен упасть до нуля.

День «Q» наступает раньше, обрушивая криптовалюты и дестабилизируя мировые финансы

В 2026 году рабочий квантовый компьютер взламывает основные стандарты цифровой безопасности. Это разрушает доверие к защите электронной почты, банковских переводов и криптокошельков.

Криптовалюты обваливаются первыми. Биткойн стремится к нулю. Паника распространяется на традиционные финансы: люди снимают деньги, скупая золото, цена которого взлетает до $10 000 за унцию.

Власти и корпорации реагируют. Квантовые компании выпускают инструменты с ИИ для поиска уязвимостей. Центробанки открывают экстренные кредитные линии, объявляя «технические выходные» для срочного обновления платежных систем.

Победители – физические хранилища, новые компании кибербезопасности и платформы управления ключами. Проигравшие – криптобиржи и бизнес со слабой защитой.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси подстегивает глобальный рост

В 2026 году Тейлор Свифт и Трэвис Келси играют свадьбу. Позже Свифт объявляет о беременности. Келси завершает карьеру, пара переезжает на Средний Запад, уходит из соцсетей и ограничивает цифровую среду для будущего ребенка.

Их пример вдохновляет поклонников. Среди молодежи растет тренд на отказ от постоянного онлайн-присутствия в пользу семьи. Уровень браков и рождаемости повышается.

Сокращение экранного времени замедляет рост онлайн-гигантов. Бум семейной жизни стимулирует экономику, особенно в сферах жилья и DIY. МВФ повышает прогнозы глобального роста ВВП.

Несмотря на опасения, промежуточные выборы в США в 2026 году проходят гладко

На выборах 2026 года демократы с небольшим перевесом получают контроль над Палатой представителей. Сенат остаётся у республиканцев с сокращенным большинством.

Массовое возмущение поведением политиков приводит к созданию независимой комиссии для беспристрастного перераспределения избирательных округов к 2028 году.

Растёт осознание, что партийная дисфункция искусственно раздувалась алгоритмами соцсетей. Это подрывает доверие и смещает аудиторию к более сбалансированным источникам. Формируется тренд к большему единству и цивилизованности дебатов.

Препараты от ожирения для всех – даже для домашних животных

К 2026 году фармагиганты выпускают препараты от ожирения в форме таблеток, что резко ускоряет их распространение. Их используют даже для поддержания веса. Средний глобальный индекс массы тела снижается.

Препараты адаптируют для домашних животных. Соцсети заполняют фото похудевших питомцев, вызывая споры.

Бум меняет рынки: растут акции фармкомпаний и ветеринарии. Производители продуктов питания и кормов для животных переориентируются на премиальные и «сытные» решения из-за снижения потребления калорий.

SpaceX объявляет об IPO, подстегивая внеземные рынки

После успешных запусков Starship SpaceX проводит IPO с оценкой выше $1 трлн. Компания анонсирует агрессивный график запусков и открывает бронирование миссий к Луне и Марсу.

Планы включают создание орбитальных заправочных станций и строительство лунных/марсианских баз. Илон Маск заявляет о намерении присоединиться к пилотируемой миссии на Марс в 2029 году.

IPO стимулирует развитие новых космических отраслей: выращивание кристаллов в микрогравитации, 3D-биопринтинг. Начинается ажиотажный спрос на лунные участки, напоминающий NFT-лихорадку.

Компания из списка Fortune 500 назначает модель ИИ генеральным директором

Крупная компания назначает ИИ-модель CEO. Её устав жёстко прописывает цели: прибыль, лояльность клиентов (NPS) и удовлетворённость сотрудников. Все решения проходят фильтр «Зеленый, Желтый, Красный» для контроля советом директоров.

ИИ анализирует корпоративные данные, оптимизируя логистику и сокращая издержки. Он представляет отчёты через реалистичный аватар.

После успеха ИИ-СЕО скептицизм сменяется подражанием. Конкуренты внедряют аналогичные системы, формируя новую корпоративную норму.

Доминирование доллара подвергается сомнению из-за золотого юаня Пекина

Китай объявляет о золотых запасах, превышающих резервы США, и вводит офшорный юань (CNH), частично обеспеченный золотом. Держатели могут обменивать CNH на физическое золото.

«Золотой юань» предлагается через хранилища в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге. Китай запускает своповые линии «золото-юань» и контракты на нефть с расчётами в золоте для привлечения партнёров.

Доверие растёт, всё больше товарных сделок переходит на золотой юань. Доля доллара в мировых резервах снижается.

Глупый ИИ вызывает триллионную чистку

К 2026 году накопленные ошибки в ИИ-системах, автоматизировавших финансы, логистику и производство, приводят к серии кризисов: обвалу рынка, бухгалтерским скандалам и серьёзным авариям.

Возникает профессия «уборщиков ИИ» — аудиторов для нейтрализации неисправных систем. Консалтинговые и кибербезопасные компании получают триллионные заказы на ремонт инфраструктуры.

Власти вводят требования к прозрачности и обязательному контролю «человек в контуре». Инвесторы переключаются на компании, предлагающие стабильность и надзор.