Россельхозбанк в Иркутской области подписал соглашение с Российским Союзом сельских женщин

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова и первый заместитель председателя Иркутской областной общественной организации «Российский союз сельских женщин» Юлия Храпова подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие сельского хозяйства Приангарья и поддержку инициатив сельских жителей. Стороны намерены оказывать методическую, организационную и информационную помощь в реализации проектов, направленных на улучшение социальной, культурной и экономической жизни села. Особое внимание будет уделено возрождению традиций и духовному наследию сельских территорий.

Наталья Баркова подчеркнула, что соглашение стало логическим продолжением совместной работы двух организаций. «Россельхозбанк так же, как и Российский союз сельских женщин заинтересован в развитии сельских территорий и готов совместно реализовывать проекты, ориентированные на развитие сельского хозяйства и поддержку инициатив женщин на селе. – отметила Наталья Баркова. – Так, ко дню Победы банк поддержал издание сборника «Семейная традиция – Родину защищать». Уверена, несмотря на все сложности, вместе нам удастся осуществить еще много совместных проектов», – отметила Наталья Баркова.

Первый заместитель председателя Союза сельских женщин поблагодарила РСХБ за взаимодействие и отметила важность совместных проектов. «Для нашей организации важна поддержка сельских территорий и проектов, которые мы реализуем на благо нашего региона. Уверена, что, объединив ресурсы, мы сможем реализовать нашу общую миссию – отметила Юлия Храпова – Очень рады взаимодействию с Россельхозбанком и надеемся на плодотворное сотрудничество».

В рамках торжественной церемонии Наталья Баркова поздравила Союз сельских женщин с выпуском 19-го сборника очерков в рамках проекта «Сохраните семейный альбом». В конкурсе участвовало более 200 авторов из 86 поселений и городов, 48 очерков-победителей вошли в новый сборник. Также с поздравлениями выступили исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина и первый заместитель законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров.