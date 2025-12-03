Новости

Две котельные в Иркутской области вышли из строя из-за сильных морозов

В Иркутскую область пришли сильные морозы. На фоне низких температуры вышли из строя две котельные, оставив без тепла местных жителей. Оперативно были организованы восстановительные работы.

«Проблемы на котельных сразу в двух северных городах – Киренске и Усть-Куте – устраняли вчера. Причины схожи – из-за низких температур произошло смерзание топлива – древесной щепы. В Киренске это привело к снижению параметров теплоносителя и, соответственно, понижению температуры в жилых помещениях, а в к Усть- Куте – к выходу из строя линии теплоподачи», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В Киренском районе проблему устраняла аварийная бригада из 12 человек – сотрудники ресурсоснабжающей организации совместно с представителями завода-изготовителя котлов. В настоящее время получилось стабилизировать температуру в квартирах до нормативных показателей.

В Усть-Куте ремонтно-восстановительные работы тоже прошли успешно: в них было задействовано пять человек. Топливоподача возобновилась, температурные параметры восстановлены.


