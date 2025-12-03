МегаФон усилил 4G в городе нефтехимиков

Улучшенное качество связи и интернета получили жители Ангарска. Оператор завершил модернизацию телеком-оборудования в городе и запустил новое телеком-оборудование для местных садоводств, которые обеспечивают скорости интернета выше 100 Мбит/с.

Дополнительное оборудование появилось на территории дачных товариществ, располагающихся вблизи развязки Московского тракта и дороги на Одинск. Максимальные скорость передачи данных здесь составляют около 100 Мбит⁄с.

Также в нескольких жилых кварталах города и соседнем Мегете специалисты оператора модернизировали уже существующее оборудование: перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт и включили дополнительные диапазоны LTE. Работы направлены на улучшение качества связи и повышение интернет-скоростей, в результате большее количество устройств может одновременно подключаться к сигналу даже в периоды пиковой нагрузки на сеть.

«Ангарск – город-спутник Иркутска и важный экономический центр. Здесь суммарно проживают более 200 тысяч человек, развита социальная инфраструктура, работают производственные предприятия. Чтобы все жители смогли пользоваться современными сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, мы регулярно развиваем телеком-сеть. Так, с начала года наши инженеры построили и модернизировали в Ангарске порядка 20 базовых станций», – прокомментировал директор МегаФона в Иркутской области Алексей Михайлов.