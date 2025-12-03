Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на предстоящий зимний сезон. Исследование показало, отдаленные регионы и локации этой зимой стали драйверами раннего спроса, в том числе в топ направлений попал поселок Хужир на Ольхоне.

Лидерами по приросту бронирований туристического жилья стали Мурманск, куда количество заказов увеличилось в 3,5 раза (+251%) и село Териберка Мурманской области с приростом почти втрое (+179%). «Бронза» у поселка Хужир, расположенном на острове Ольхон (+143% заказов год к году). Также в топ-5 по динамике прироста ранних бронирований на зиму вошли Санкт-Петербург (+48%) и Светлогорск (+46%). Несмотря на широкий выбор туристического жилья туристы предпочитают резервировать здесь номера как можно раньше, страхуясь от высоких цен и отсутствия мест в пиковые даты.

Аналитики МТС связывают рост спроса на поездки в отдалённые регионы с растущей популярностью отдыха на природе и стремлением путешественников получить новые впечатления – увидеть северное сияние, прозрачный лед, познакомиться с аутентичной кухней, посетить уникальные локации. Из-за ограниченного числа качественных вариантов размещения в них путешественники планируют поездки заранее.

В целом, лидерами по числу бронирований остаются Москва (19% всех заказов) и Санкт-Петербург (13%), а на третью позицию топа поднялся Мурманск (8%).

«Туристы все чаще ищут нестандартные и интересные маршруты, и Байкал становится одним из таких направлений для путешественников в зимний сезон из самых разных регионов России. Это подтверждают и большие данные МТС. Мы, в свою очередь, готовимся к наплыву гостей, усиливая телеком-инфраструктуру, чтобы доступ к цифровым сервисам оставался стабильным в популярных туристических локациях региона в условиях повышенной нагрузки на сеть», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Средний чек за ранее бронирование туристического жилья для зимнего отдыха увеличился на 5% год к году и составляет 7 700 рублей за ночь. Средняя длительность бронирования в этот период – 3 ночи.