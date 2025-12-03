Работодатели Иркутской области заинтересованы в кандидатах, умеющих работать с большими данными

Спрос на специалистов, умеющих работать с большими объемами данных и информации, продолжает расти на рынке труда Иркутской области. Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за последние десять месяцев 2025 года компании региона опубликовали 3,8 тыс. вакансий с требованием этого навыка.

Чаще всего способность работать с большими данными требуют от операторов call-центров, на которых приходится 17% от общего объема спроса. Этот навык также становится неотъемлемой частью работы менеджеров по продажам, бухгалтеров, администраторов и менеджеров по закупкам.

«Сегодня навык работы с большим объемом информации стал универсальной профессиональной компетенцией. Если раньше работа с данными ассоциировалась в основном с IT-специалистами и аналитиками, то сейчас она стала обязательной для большинства офисных служащих», – говорит руководитель направления Карьера и навыки hh.ru Марина Дорохова.

Заработные платы для специалистов, чья работа связана с обработкой больших объемов информации, в вакансиях работодателей варьируются от 40 до 350 тыс. рублей. За последние пять лет упоминание этого навыка в требованиях работодателей увеличилось практически в три раза.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий с навыком работы с большим объемом данных, информации в Иркутской области: