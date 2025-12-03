Серебро достигло рекордных цен в 2025 году

Серебро вышло на новые исторические уровни в 2025 году, в середине октября цена серебра поднялась до рекордных $54,47 за тройскую унцию, что на 71% выше уровня прошлого года за аналогичный период, передает CNBC.

После краткого замедления котировки снова движутся вверх, несмотря на ограниченное предложение. Параллельно растет золото, стоимость которого в этом году превысила $4000 за унцию. Рынок столкнулся с нехваткой серебра, некоторые компании перевозят металл самолетами вместо грузовых судов, чтобы удовлетворять высокий спрос, отмечает CNBC.

«Октябрь стал лишь третьим случаем за последние 50 лет, когда цена серебра достигла исторического максимума. Ранее рекорды фиксировались в январе 1980 года и в 2011 году, когда после кризиса потолка госдолга США серебро и золото рассматривались как защитные активы. После включения серебра правительством США в список критически важных минералов котировки «белого металла» выросли более чем на 20%, существенно опередив золото», – считает Виталий Кононов, аналитик Freedom Finance Global.

Стратегический взгляд Freedom Finance Global на серебро остается неизменным. Факторы роста по-прежнему сохраняют актуальность: дефицит на глобальном рынке серебра усиливается и, по нашим оценкам, достигает порядка 16% от мирового предложения. Это связано как с устойчивым ростом промышленного спроса, так и с ограниченным увеличением добычи.

«Несмотря на то, что мы ожидали роста котировок серебра, амплитуда движения превзошла наши прогнозы. В последнем стратегическом обзоре мы закладывали среднюю квартальную цену на уровне $43, тогда как текущие значения приближаются к $50. Безусловно, золото остается ключевым драйвером бычьего рынка драгоценных металлов в 2025 году. Однако в 2026 году динамика может измениться, и, на наш взгляд, в лидеры роста могут выйти платина и серебро», – заключает эксперт.