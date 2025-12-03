«Примсоцбанк» запускает акцию «Партнеры онлайн»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» информирует клиентов о запуске с 1 декабря 2025 года новой акции в рамках программы лояльности — «Партнеры онлайн». Предложение открывает доступ к эксклюзивным условиям кэшбэка при покупках у широкого круга партнёров банка.
Что представляет собой акция «Партнеры онлайн»? «Партнеры онлайн» — это специальный раздел в персональном кабинете лояльности Примсоцбанка, где собраны предложения от более чем 60 организаций из различных сфер:
- автотовары;
- мебель;
- услуги доставки;
- косметика;
- спорттовары и др.
Как воспользоваться акцией?
Чтобы получить дополнительный кэшбэк, клиенту необходимо:
- Зайти в раздел «Партнеры онлайн» персонального кабинета лояльности Примсоцбанка и открыть карточку интересующего партнёра.
- Нажать на кнопку «Перейти в магазин» и перейти на сайт партнёра.
- Выбрать нужный товар или услугу.
- Оплатить покупку картой Примсоцбанка.
Условия получения кэшбэка:
- Размер кэшбэка указан в карточке каждого партнёра.
- Срок ожидания вознаграждения — от 25 до 80 дней (точный срок также указан в карточке партнёра).
Где найти «Партнеров онлайн»?
- Раздел доступен в персональном кабинете лояльности Примсоцбанка
Подробную информацию вы можете узнать по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxwb785F