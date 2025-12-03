«Примсоцбанк» запускает акцию «Партнеры онлайн»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» информирует клиентов о запуске с 1 декабря 2025 года новой акции в рамках программы лояльности — «Партнеры онлайн». Предложение открывает доступ к эксклюзивным условиям кэшбэка при покупках у широкого круга партнёров банка.

Что представляет собой акция «Партнеры онлайн»? «Партнеры онлайн» — это специальный раздел в персональном кабинете лояльности Примсоцбанка, где собраны предложения от более чем 60 организаций из различных сфер:

автотовары;

мебель;

услуги доставки;

косметика;

спорттовары и др.

Как воспользоваться акцией?

Чтобы получить дополнительный кэшбэк, клиенту необходимо:

Зайти в раздел «Партнеры онлайн» персонального кабинета лояльности Примсоцбанка и открыть карточку интересующего партнёра. Нажать на кнопку «Перейти в магазин» и перейти на сайт партнёра. Выбрать нужный товар или услугу. Оплатить покупку картой Примсоцбанка.

Условия получения кэшбэка:

Размер кэшбэка указан в карточке каждого партнёра.

Срок ожидания вознаграждения — от 25 до 80 дней (точный срок также указан в карточке партнёра).

Где найти «Партнеров онлайн»?

Раздел доступен в персональном кабинете лояльности Примсоцбанка

Подробную информацию вы можете узнать по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный.