Новости

Пробка на федеральной трассе «Байкал»
Многокилометровая пробка на Байкале рассосалась спустя несколько суток
10 тысяч машин попали в огромную пробку на Байкале
На трассе «Байкал» в Слюдянском районе вновь образовался затор
Все материалы сюжета

«Примсоцбанк» запускает акцию «Партнеры онлайн»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» информирует клиентов о запуске с 1 декабря 2025 года новой акции в рамках программы лояльности — «Партнеры онлайн». Предложение открывает доступ к эксклюзивным условиям кэшбэка при покупках у широкого круга партнёров банка.

Что представляет собой акция «Партнеры онлайн»? «Партнеры онлайн» — это специальный раздел в персональном кабинете лояльности Примсоцбанка, где собраны предложения от более чем 60 организаций из различных сфер:

  • автотовары;
  • мебель;
  • услуги доставки;
  • косметика;
  • спорттовары и др.

Как воспользоваться акцией?

Чтобы получить дополнительный кэшбэк, клиенту необходимо:

  1. Зайти в раздел «Партнеры онлайн» персонального кабинета лояльности Примсоцбанка и открыть карточку интересующего партнёра.
  2. Нажать на кнопку «Перейти в магазин» и перейти на сайт партнёра.
  3. Выбрать нужный товар или услугу.
  4. Оплатить покупку картой Примсоцбанка.

Условия получения кэшбэка:

  • Размер кэшбэка указан в карточке каждого партнёра.
  • Срок ожидания вознаграждения — от 25 до 80 дней (точный срок также указан в карточке партнёра).

Где найти «Партнеров онлайн»?

  • Раздел доступен в персональном кабинете лояльности Примсоцбанка

Подробную информацию вы можете узнать по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxwb785F

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес