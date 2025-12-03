Новости

Пробка на федеральной трассе «Байкал»
Многокилометровая пробка на Байкале рассосалась спустя несколько суток
10 тысяч машин попали в огромную пробку на Байкале
На трассе «Байкал» в Слюдянском районе вновь образовался затор
Виртуальный город Прайм Сити ждёт посетителей

СберПрайм запустил онлайн-игру Прайм Сити. Попасть в этот город  может каждый, а с подпиской СберПрайм, которую можно подключить прямо в игре, откроется доступ к призам и скидкам от сервисов экосистемы Сбера.

Прайм Сити состоит из различных домиков — это виртуальные развлекательные пространства партнёров программы. В каждом — топовые по популярности мини-игры, кастомизированные под каждый бренд: бродилки и хваталки с подарками, скидками и промокодами от Самоката, Okko, Афиши, музыкального сервиса Звук и др.

Подписка СберПрайм сочетает в себе финансовые услуги Сбера и сервисы для жизни, эмоций и развлечений от партнёров: кино, музыка и подкасты, билеты на мероприятия, аренда авто и самокатов. Сейчас её преимуществами пользуются уже больше 23 млн россиян.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. Байкальский банк ПАО Сбербанк erid:2Vfnxy28RrZ

