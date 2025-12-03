Инфляция по итогам 2025 года понизится до 6%

Президент России Владимир Путин важным достижением 2025 года назвал снижение инфляции, которая к концу декабря может снизиться до 6%.

Напомним, что по итогам октября 2025 года, согласно данным Росстата, годовая инфляция в России снизилась до 7,7%, хотя ещё в марте текущего года превышала 10,3%.

Недельная инфляция в ноябре колебалась в коридоре от 0,09% до 0,14%, что было очень незначительной величиной и говорило о тенденции к замедлению потребительских цен. Сезонно сглаженная инфляция, без учёта сезонных и единовременных факторов, вышла на уровень около 4% в год, то есть почти на целевой уровень Банка России.

«По итогам ноября, данные за который будут опубликованы Росстатом в середине декабря, инфляция может снизиться, по нашей оценке, до 6,5-6,9%. Соответственно, если ноябрьские тенденции к замедлению роста потребительских цен продолжатся и в декабре, к концу года будет вполне реально, по нашему мнению, увидеть годовую инфляцию на уровне 6%», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как считают эксперты, в том, что инфляцию в России в этом году удалось снизить с двузначных цифр до однозначной, причём снизить примерно в 1,3 раза, есть заслуга не только Банка России и его взвешенной денежно-кредитной политики, но и правительства РФ, которое нашло вполне эффективный способ увеличения ненефтегазовых доходов в условиях снижения цен на нефть и санкций в виде повышения налога на прибыль и НДФЛ, а с 1 января будет повышен НДС, и эти меры должны будут помочь в сокращении бюджетного дефицита и, соответственно, инфляции.

Кроме того, значительную роль в снижении инфляции сыграл, по мнению аналитиков, крепкий рубль, что воздействовало на инфляционные ожидания в сторону их стабилизации.

«Ожидаем, что в 2026 году при продолжении такого же постепенного снижения ключевой ставки и сохранении разумных бюджетно-налоговых мер инфляция может понизиться до 4-5% к концу года», – заключает Наталья Мильчакова.