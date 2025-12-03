Костин: Банк не рассчитывает на резкое изменение санкционной политики

ВТБ в своей стратегии не закладывает возможности быстрого снятия западных санкций и ожидает лишь их поэтапную отмену. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава банка Андрей Костин.

Он отметил противоречивость политики США, которые, с одной стороны, демонстрируют желание урегулировать украинский конфликт, а с другой – угрожают новыми ограничительными мерами.

«Вы же видите, достаточно противоречивая политика даже американской администрации. С одной стороны, мы ценим те усилия, которые принимает и лично президент Трамп, и его администрация по урегулированию. С другой стороны, мы постоянно слышим об угрозе санкций, даже их вот применения. Санкций в такой очень чувствительной отрасли, как нефтяная», – сказал Костин.

Поэтому, по его словам, банк строит свои планы, исходя из текущих условий, хотя общий настрой улучшается на фоне предпринимаемых шагов к урегулированию конфликта.

«Я, честно говоря, в своих прогнозах и в политике банка не очень рассчитываю на какие-то резкие изменения санкционной политики. Если она и будет, то она будет, наверное, поэтапная, постепенная. И поэтому мы пока работаем исходя из нынешних условий. Но в целом, конечно, настроение улучшается, когда мы видим, что идет какой-то прогресс в решении вопроса о мирном регулировании», – добавил Костин.

Ранее Костин рассказал о причинах укрепления рубля. «Там несколько факторов. Прежде всего – низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить», – отметил банкир.