Новости

Пробка на федеральной трассе «Байкал»
Многокилометровая пробка на Байкале рассосалась спустя несколько суток
10 тысяч машин попали в огромную пробку на Байкале
На трассе «Байкал» в Слюдянском районе вновь образовался затор
Все материалы сюжета

Рекорд зерна усиливает позицию аграриев

Высокий урожай зерна подтверждает устойчивость агросектора на фоне бюджетной поддержки. По словам Дмитрия Патрушева, валовой сбор уже превышает 145 млн тонн в бункерном весе. Даже с учетом потерь от погоды итоговый результат будет одним из рекордных.

Озимые засеяны на 20 млн гектаров, что создает базу для неплохого старта сезона 2026. Фактор госфинансирования поддерживает отрасль. В 2025 году на программы АПК выделено более 600 млрд рублей, из них свыше 100 млрд составили прямые субсидии. Сравнимый объем заложен и на будущий период, что сглаживает риски волатильности цен и логистики.

Рынок зерна выигрывает от слабой конкуренции экспорта Украины и устойчивого спроса Китая, Северной Африки и стран Ближнего Востока. Валютная выручка аграриев остается высокой, потому что рубль в 2025 году был крепким почти весь год, но рекордный урожай снижает себестоимость и повышает коммерческую маржу.

«Главные бенефициары среди публичных компаний, прежде всего РусАгро с диверсификацией в масличные и сахар. Компания оказалась в выигрыше от ценовой коррекции на сырье и растущего внутреннего спроса. Дополнительным драйвером выступает агроэкспорт, который в 2026 году может приблизиться к историческим уровням. На горизонте 12 месяцев бумаги РусАгро могут добавить 12–15% при целевой цене около 135–140 рублей за акцию», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

С ней выигрывают и производители удобрений (Акрон), но в фокусе остается РусАгро как прямой бенефициар рекордного урожая, субсидий и устойчивой экспортной логистики. Прогноз осторожно позитивный с учетом зависимости от погоды и мировой конъюнктуры, но поддержка бюджетом сглаживает риски, что делает сектор одним из самых заметных в начале 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес