Рекорд зерна усиливает позицию аграриев

Высокий урожай зерна подтверждает устойчивость агросектора на фоне бюджетной поддержки. По словам Дмитрия Патрушева, валовой сбор уже превышает 145 млн тонн в бункерном весе. Даже с учетом потерь от погоды итоговый результат будет одним из рекордных.

Озимые засеяны на 20 млн гектаров, что создает базу для неплохого старта сезона 2026. Фактор госфинансирования поддерживает отрасль. В 2025 году на программы АПК выделено более 600 млрд рублей, из них свыше 100 млрд составили прямые субсидии. Сравнимый объем заложен и на будущий период, что сглаживает риски волатильности цен и логистики.

Рынок зерна выигрывает от слабой конкуренции экспорта Украины и устойчивого спроса Китая, Северной Африки и стран Ближнего Востока. Валютная выручка аграриев остается высокой, потому что рубль в 2025 году был крепким почти весь год, но рекордный урожай снижает себестоимость и повышает коммерческую маржу.

«Главные бенефициары среди публичных компаний, прежде всего РусАгро с диверсификацией в масличные и сахар. Компания оказалась в выигрыше от ценовой коррекции на сырье и растущего внутреннего спроса. Дополнительным драйвером выступает агроэкспорт, который в 2026 году может приблизиться к историческим уровням. На горизонте 12 месяцев бумаги РусАгро могут добавить 12–15% при целевой цене около 135–140 рублей за акцию», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

С ней выигрывают и производители удобрений (Акрон), но в фокусе остается РусАгро как прямой бенефициар рекордного урожая, субсидий и устойчивой экспортной логистики. Прогноз осторожно позитивный с учетом зависимости от погоды и мировой конъюнктуры, но поддержка бюджетом сглаживает риски, что делает сектор одним из самых заметных в начале 2026 года.