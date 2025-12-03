Министр финансов РФ Антон Силуанов: «Мы не заметим это изменение налогов»

Министр финансов России Антон Силуанов на экономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!» выразил мнение, что в среднесрочной перспективе изъятие денег из экономики через налог лучше для экономики, чем наращивание госдолга.

«Мы стояли перед выбором простым. Нам нужны ресурсы в бюджете, что делать: изымать деньги из экономики аккуратно или увеличить заимствования? <…> Увеличение долга – это давление на инфляцию, высокие ставки для экономики, и темпы роста экономики будут в среднесрочной перспективе менее высокими, чем если мы изымем деньги из экономики через налог», – приводит его слова РБК.

По словам министра, коммерческие кредиты в конечном счете вернутся в банки и будут вновь работать на увеличение денежного предложения, а следовательно, и на инфляцию. При изъятии денег из экономики через налоги, такого [денежного] предложения не возникает.

«В условиях жесткой ДКП (денежно-кредитной политики), уверен, мы не заметим это изменение налогов. Если посмотреть по 2018–2019 годам (тогда НДС вырос с 18% до 20% - ред), часть НДС перешла в цены уже в декабре, – заявил глава Минифина. – Сейчас мы видим: пока, слава богу, этого не происходит. Поэтому, если говорить о среднесрочном взгляде, изъятие из экономики через налог лучше для ставок, для инфляции, для экономики. А увеличение долговой нагрузки хуже для бюджета, поскольку снижает маневр ресурсами, для инфляции и в конечном счете для экономики».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что повышение НДС может временно увеличить инфляцию, его прямой вклад она оценила до 0,8 п. п. Однако эта мера позволит лучше сбалансировать бюджет.