Депозиты остаются одной из наиболее привлекательных сфер инвестиций

Банковские депозиты по-прежнему остаются одним из наиболее привлекательных и надежных способов инвестиций для большинства граждан России. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 1» высказал глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, это особенно актуально для тех, кто не хочет или не может детально разбираться в сложных финансовых инструментах.

«Пока, на мой взгляд, депозит остается одним из наиболее привлекательных сфер для вложения, особенно для граждан, которые не особенно хотят или даже могут разбираться в каких-то более сложных финансовых инструментах. Банковский депозит в надежном, хорошем банке, я думаю, сегодня самое такое надежное вложение», – заявил Костин.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года российские вкладчики заработают на процентах 9,5 трлн рублей. Доход вкладчиков в этом году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Напомним, что в 2025 году держателям вкладов предстоит уплата налога с процентов, полученных в 2024 году. Необлагаемый лимит в прошлом году составлял 210 тыс. рублей.