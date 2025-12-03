Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед Байкала» пройдут в Иркутске

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед Байкала» состоятся 6 и 7 декабря в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. В турнире планируется участие около 350 спортсменов из Иркутской, Томской областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев и Еврейской автономной области.

«За медали «Льда Байкала» будут бороться юноши и девушки 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-19 лет, мужчины и женщины 20 лет и старше. На старт обязательно выйдут конькобежцы двух наших областных спортивных школ олимпийского резерва «Сибскана» и «Россия»», – рассказал заместитель министра спорта Приангарья Владимир Удовенко.

В первый день соревнований будут разыграны медали на дистанциях 500 и 1500 метров во всех возрастных категориях. Также пройдут масс-старты на 10 кругов для юношей, девушек, юниоров и юниорок и на 16 кругов для мужчин и женщин.

Во второй день участники турнира поборются за награды на дистанции 1000 метров, а также на 3000 и 5000 метров в зависимости от возрастных групп. Отдельно выступят юные спортсмены в возрасте от 9 до 13 лет.