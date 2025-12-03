Искусственный интеллект в ВТБ: роботы-советники и скоринг вместо менеджеров

ВТБ активно, но выборочно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях.

Как заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в интервью «России 24» на полях инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», одним из ключевых сегментов для ИИ стала кредитная процедура. Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.

«Вторая область – это создание уникальных розничных преимущественно продуктов с так называемыми робо-эдвайзерами, робото советниками. На любом инвестиционном рынке огромный объем, огромная палитра инвестиционных активов. Каждый частный клиент, например, имеет свою способность и склонность к риску, свои, скажем так, горизонты инвестирования. Если он сообщает роботу-эдвайзеру, роботу-советнику эти важные параметры инвестирования, правильная рекомендация этого роботсоветника – это уникальное конкурентное преимущество», – рассказал топ-менеджер, отметив, что такие алгоритмы внедрены в инвестплатформу «ВТБ Мои Инвестиции».

Несмотря на наличие развитого подразделения по внедрению ИИ, в ВТБ пропагандируется его «умное» и прагматичное использование. Дмитрий Пьянов отдельно отметил, что искусственный интеллект остается очень дорогостоящим, поэтому банк сосредоточен на сегментах с высокой и быстрой окупаемостью. Кредитный скоринг для массовых продуктов и роботизированные инвестиционные консультации были определены как именно такие области, где технологии уже сейчас приносят измеримую пользу.

Еще одним технологическим прорывом, который ожидается в ближайшей перспективе, станет запуск цифрового рубля. Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ как банк полностью готов к его внедрению в 2026 году.

«Можно на пальцах одной руки пересчитать страны, которые так близко подошли к внедрению третьей формы своей валюты», – указал представитель банка.

Отдельным достижением Пьянов назвал развитие в России платформенной экономики. Построенная с участием бигтехов и маркетплейсов экосистема, по его оценке, «ничем не хуже, чем Amazon в Штатах или маркетплейсы в Европе или в Азии». Уникальность российской модели, подчеркнул зампред ВТБ, заключается в глубокой интеграции с банковскими сервисами, что позволяет удешевлять товары. Эта связка дает возможность предлагать широкий ассортимент продукции по всей стране – от Калининграда до Владивостока, включая малые населенные пункты.