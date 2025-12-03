В аграрном университете Приангарья открылась новая интерактивная аудитория для практических занятий

В Иркутском аграрном университете состоялось торжественное открытие новой ​интерактивной аудитории, оснащенной современным мультимедийным и компьютерным оборудованием, предназначенной для лекционных и практических занятий. Учебное помещение создано при поддержке партнера университета – Россельхозбанка.

Новая учебная аудитория оформлена в узнаваемом корпоративном стиле банка и предназначена для подготовки студентов, изучающих экономические и управленческие дисциплины, осваивающих тонкости стратегического и финансового менеджмента, экономической статистики, корпоративных коммуникаций, подготовки инвестиционных проектов и их оценки.

Участие в торжественном открытии аудитории приняли первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова и проректор Иркутского ГАУ Дмитрий Иванов.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Приангарья Марины Кожариной, активное внедрение новых технологий и цифровизации в аграрный сектор, требуют нового уровня подготовки профильных специалистов. Наличие интерактивной аудитории позволит сделать образовательный процесс для студентов аграрного вуза Приангарья более качественным, интересным и современным.

– Сегодня министерством совместно с образовательными организациями и работодателями ведется большая работа, направленная на подготовку профильных кадров и устранение кадрового дефицита в АПК Приангарья. Один из инструментов реализации данных мероприятий – создание интерактивных аудиторий образовательных учреждений аграрного направления. Это отвечает целям и задачам федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», - отметила Марина Кожарина.

Как сообщила директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова, корпоративная аудитория – это благотворительный проект банка, направленный на поддержку аграрных профессий.

– Нам важно показать, что сельское хозяйство – перспективное направление для построения бизнеса с возможностями для карьерного роста. Надеемся, что наши совместные проекты станут хорошим стимулом для дальнейшей научной работы и также площадкой для реализации новых совместных проектов, – сказала она.

Также в рамках открытия учебного помещения пять студентов и один аспирант аграрного вуза получили от банка свидетельства на право получения именных стипендий. Так, учащиеся бакалавриата и магистратуры будут получать дополнительную финансовую поддержку в размере 15 тыс. рублей, аспирантуры – 20 тыс. рублей ежемесячно. Ежегодно стипендиатами становятся лучшие учащиеся вуза, занимающиеся научной деятельностью.

– Создание этой аудитории – еще один важный шаг в развитии нашего университета. Это современное пространство, где студенты смогут не только учиться, но и развивать дополнительные навыки на практике, получать знания в различных современных форматах. Мы благодарны Россельхозбанку за доверие и поддержку, ведь именно такие проекты помогают готовить высококвалифицированные кадры для агропромышленного комплекса, - подчеркнул проректор Иркутского ГАУ Дмитрий Иванов.

Говоря о взаимодействии вуза и бизнеса, проректор также отметил, что Россельхозбанк является одним из ключевых партнеров вуза. Он помогает именными стипендиями талантливым и активным студентам, организовывает для них стажировки и различные образовательные мероприятия.