Девять автомобилей попали в массовую аварию в Иркутске

Массовая авария с участием девяти автомобилей – пяти легковых машин и четырех пассажирских транспортных средств – произошла в Иркутске. Инцидент зафиксирован на улице Байкальской.

По данным городской Госавтоинспекции, водители автомобиля Lexus и микроавтобуса Peugeot не справились с управлением и столкнулись. После на этом же участке дороги произошло столкновение еще трех маршрутных автобусов и четырех легковых автомобилей.

За медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет. Дорожное движение удалось быстро нормализовать, проезжую часть обработали противогололедными реагентами.