Новости

Пробка на федеральной трассе «Байкал»
Многокилометровая пробка на Байкале рассосалась спустя несколько суток
10 тысяч машин попали в огромную пробку на Байкале
На трассе «Байкал» в Слюдянском районе вновь образовался затор
Все материалы сюжета

S7 будет чаще летать из Иркутска в города Китая

S7 Airlines расширяет международную программу и увеличивает частоту полетов в ключевые города Китая из Иркутска. Рейсов будет больше уже в этом месяце.

С 21 декабря возобновляется регулярное сообщение между Иркутском и Гуанчжоу. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Кроме того, с 22 декабря будет больше рейсов в Пекин: самолеты будут летать ежедневно вместо пяти раз в неделю.

S7 Airlines также продолжит выполнять рейсы по действующему маршруту из Иркутска в Шанхай – два раза в неделю по вторникам и субботам.

Кроме того, самолеты будут летать чаще в города Китая из другого сибирского города – Новосибирска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес