Иркутская фармкомпания получила патент США на компоненты препарата против ВИЧ

Американское патентное ведомство United States Patent and Trademark Office приняло решение о регистрации патента на изобретение, принадлежащее АО «Фармасинтез». Речь о компонентах препарата для борьбы с ВИЧ.

«Патент распространяет охрану на новые производные пиримидина, а также лекарственные средства и фармацевтические композиции на их основе, способные ингибировать репликацию вируса иммунодефицита человека», – рассказали в компании.

Также патент включает способ лечения и профилактику ВИЧ у инфицированных лиц или имеющих риск заражения вирусом с помощью соединений и композиций.

Старт клинических исследований в РФ запланирован на начало 2026 года. При успешных результатах разрабатываемый препарат сможет значительно улучшить лечение ВИЧ-инфекции, сделав антиретровирусную терапию более эффективной и хорошо переносимой.