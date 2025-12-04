Каток зальют на территории пятизвездочного отеля Rodina в Иркутске

В городе Иркутске на территории пятизвездочного отеля Roina Grand Hotel & SPA Irkutsk зальют каток. Его открытие состоится в рамках празднования дня рождения организации – 12 декабря ей исполняется год.

С 10 по 13 декабря запланирован ряд праздничных мероприятий. 10 декабря планируется выступление вокалиста коллектива Enigma Эндрю Дональдса, 12 декабря – камерный вечер с иммерсивным театром.

Открытие катка намечено на 13 декабря: в этот день на льду состоится шоу с участием профессиональных фигуристов, затем в течение всего сезона здесь смогут кататься посетители.