Телебашни Иркутска и Братска засияют в годовщину создания Союзного государства

Тематическую архитектурно-художественную подсветку зажгут на телебашнях в ряде российских городов, в том числе в Иркутске и Братске, 8 декабря в честь празднования 26-й годовщины создания Союзного государства Белоруссии и России.

В различных населенных пунктах РФ засияет появятся красочные национальные узоры и переливы в цветах национальных флагов, будет выведена строка «8 декабря 1999 – создание Союзного государства» и другое.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на РТРС, акцию поддержат телебашни Благовещенска, Кызыла, Нальчика, Оренбурга, Челябинска, Ярославля, Брянска, Великого Новгорода, Мурманска, Омска, Ростова-на-Дону, Твери и других городов.