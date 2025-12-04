Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 декабря: 10 563,5498 руб/1 г золота и 143,9600/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 563,5498 руб.
- 1 грамм серебра - 143,9600 руб.
- 1 грамм платины - 4 102,8599 руб.
- 1 грамм палладия - 3 646,7100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7199 р. (0,06%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7800 р. (0,54%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,7001 р. (1,76%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6099 р. (0,15%).