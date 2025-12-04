Акционеры «Циан» утвердили спецдивиденды в 104 рубля на акцию

Акционеры «Циан» на внеочередном собрании утвердили спецдивиденды в 104 рубля на акцию. Реестр закроют 12 декабря. Рынок воспринял новость позитивно, так как компания после выхода из статуса роста демонстрирует переход к устойчивой модели генерации денежного потока.

«Бизнес компании стабилизировался, операционные расходы контролируются, а денежная позиция позволяет делиться прибылью. «Циан» адаптировался к замедлению рынка ипотеки, усилил работу с застройщиками и агентствами, развил сервисы данных и аналитики. Компания сохранила долю, увеличила конверсию и монетизацию, что дало пространство для выплаты», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Спецдивиденд укладывается в стратегию формирования инвестиционной привлекательности. На российском рынке технологичные эмитенты начинают выстраивать дивидендные треки. Для «Циана» это сигнал зрелости и снижения восприятия риска после нескольких кварталов предсказуемых результатов.

По мнению экспертов, при текущей цене акций в 712,6 рубля доходность спецдивиденда около 14% выглядит сильным драйвером спроса. Но перспектива дальше будет зависеть от восстановления спроса на недвижимость, активности застройщиков и уровня ипотечных субсидий.

«При умеренном росте экономики и сохранении маржи цифровых сервисов котировки акций компании способны постепенно вырасти в диапазон 820–880 рублей в течение ближайших 12 месяцев. Опасения связаны с возможным охлаждением первичного рынка и конкуренцией экосистем, но базовый сценарий остается умеренно позитивным», – заключает эксперт.