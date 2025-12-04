Приток средств на брокерские счета превысил четырехлетний рекорд

Приток розничных инвестиций на рынок в третьем квартале 2025 года достиг максимума с 2021 года в 872 млрд руб., по оценке ЦБ, что на 52% выше результата весны.

«Причина в смещении аппетита домохозяйств, так как ставки по банковским депозитам падают вслед за смягчением денежно-кредитной политики Банка России, а реальные портфели инвесторов впервые с 2022 года начали расти быстрее доходов. При этом ЦБ отмечает, что три четверти этих средств внесли квалифицированные инвесторы», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Облигации стали главным бенефициаром.

Их доля в портфелях достигла 38%, а акции лишь четверти. Наибольший спрос сосредоточен в длинных ОФЗ с купоном 13,5–14% годовых, квазивалютных бумагах экспортеров и качественных корпоративных размещениях инвестиционного уровня, где доходности достигают 15–17%.

Вклады в топ-10 банках дают около 15% по акциям, но массовые предложения опустились ближе к 12–13% при длинных сроках размещения денежных средств. На этом фоне облигации одновременно дают высокий купонный доход и шанс на рост цен в случае ожидаемого и вполне вероятного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

Интерес к рынку усиливает и динамика доходов. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения выросли примерно на 7–8%, реальные зарплаты прибавили около 9% по данным Росстата. В 2025 году тренд сохранился.

Реальные доходы за девять месяцев увеличились примерно на 9%, а реальные заработки за январь — август росли на уровне 4–5% год к году. Это формирует дополнительный денежный поток, который уходит на сбережения и инвестиции, прежде всего в коммерческие и государственные облигации.

Быстрее остальных рос сегмент клиентов с портфелем свыше 6 млн руб., где число инвесторов увеличивалось в три раза быстрее, чем в массовом сегменте. Они стабильно покупают длинные госбумаги и корпоративные выпуски, усиливая приток ликвидности и формируя спрос на новые размещения.

«При сохранении курса политики ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики, что вполне ожидаемо и вероятно, и умеренном росте доходов населения, картина на следующий год вряд ли сильно изменится. В базовом сценарии реальные зарплаты и реальные располагаемые доходы в 2026 году могут прибавить в среднем 3–5% при замедляющейся инфляции. Доходности по облигациям при этом останутся выше депозитных ставок и ощутимо выше инфляции. В таких условиях приток частного капитала на долговой рынок сохранится, а сегмент облигаций останется для частных инвесторов основным инструментом долгосрочных сбережений», – заключает Владимир Чернов.