Геополитика ударила по фондовому рынку

В среду, 3 декабря, российский фондовый рынок падал весь день. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 1,12%, а долларовый РТС – на 1,11%.

Отсутствие конкретного результата вчерашних ночных переговоров России и США в Кремле, а также всё более реальная угроза конфискации российских заблокированных активов в ЕС, надавили на фондовый рынок, заставив «быков» держаться в стороне от рынка.

«Лидерами роста на падающем фондовом рынке, оказались акции Россетей (+1,5%), скорее всего, на новостях о достижении договорённостей между Минфином и Минэнерго РФ о том, что доля государства в дивидендах энергокомпаний будет возвращаться эмитенту и направляться на развитие бизнеса. Лидерами понижения оказались обыкновенные акции «Мечела» (-3,6%), возможно, после выхода отчетности компании за 9 месяцев 2025 года», – сообщает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Рубль пока рост не продолжает. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 3 коп., до 10,99 руб. На внебиржевом рынке пара USD/RUB выросла на 15 коп., до 77,61 руб., а пара EUR/RUB – на 48 коп., до 90,55 руб.

Эксперты ожидают, что 4 декабря индекс Мосбиржи может показать динамику в рамках 2600-2700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 77-79 руб., 89–91 руб. и 10,8–11,2 руб., соответственно.