Freedom Finance: К 2026 году число самозанятых в России может вырасти на 15–20%

Рост числа самозанятых в России на 24% за 11 месяцев подтверждает устойчивый сдвиг в структуре занятости. Уже 15,2 млн россиян используют налог на профессиональный доход. При абсолютном приросте почти 3 млн этот сегмент вновь обновил рекорд прошлого года.

«Что отражает не только удобство режима, но и давление рынка труда, где бизнес предпочитает «покупать услуги», а не создавать штат», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Спрос на гибкие форматы растет. Высокая ключевая ставка, удорожание кредитов и рост фискальной нагрузки вынуждают компании сокращать постоянные расходы. Самозанятые с налоговой ставкой 4–6% становятся естественной альтернативой найму, особенно в сервисах, IT, логистике и строительстве. Для людей этот режим удобен из-за минимума бюрократии и быстрого оформления платежей.

Но государство видит риск подмены трудовых отношений.

Как отмечает министр экономического развития РФ Максим Решетников, при оплате услуг юрлицом разница в совокупной налоговой нагрузке серьезно искажает конкуренцию. Эксперимент завершается в 2028 году. Уже сегодня обсуждается «нормализация» правил, вероятно – введение дополнительных взносов для сегмента B2B или ограничений по объему доходов и длительности взаимодействия с одним заказчиком.

«В ближайший год на рынке возможен двойной эффект. С одной стороны, база самозанятых продолжит расширяться. На фоне неопределенности в найме и развитии цифровых сервисов прирост может составить еще 15–20%. С другой стороны, регулятору нужна модель, не загоняющая людей в тень. Вероятно, изменения будут постепенными, то есть мягкое выравнивание нагрузки, тестовые социальные взносы, более четкие критерии «замаскированного» трудового договора. Для бюджета категория остается важным источником поступлений и способом легализации доходов. В 2026 году баланс интересов бизнеса, граждан и государства станет ключевым фактором реформы. Пока рынок растет, но курс на пересмотр правил уже задан», –