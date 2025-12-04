Трамп заявил, что переговоры Уиткоффа с Путиным прошли «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Такое заявление американский лидер сделал на мероприятии в Белом доме, добавив: «Посмотрим, что будет дальше». Об этом пишут «Ведомости».

Встреча состоялась 2 декабря в Кремле и продолжалась почти пять часов. По информации помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе переговоров обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре дополнительных документа, переданных российской стороне.

Ушаков охарактеризовал беседу как «весьма полезную, конструктивную и содержательную». Особое внимание было уделено территориальным вопросам, которые, по словам помощника российского президента, являются ключевыми для поиска решения кризиса.

Стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу над долгосрочным урегулированием ситуации. Как отметил Юрий Ушаков, конкретные формулировки в ходе встречи не обсуждались, поскольку участники сосредоточились на сути предложений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев напрасно откладывает урегулирование конфликта, назвав каждый день без мира «упущенным». «Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал он.