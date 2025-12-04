Опубликован список небольших населенных пунктов Иркутской области с высоким энергопотреблением

«Иркутскэнергосбыт» представляет первый выпуск антирейтинга энергопотребления сельских территорий региона. В нем учтены данные за 9 месяцев 2025 года. Всего в перечне 25 поселков и муниципалитетов. В пятерке «антилидеров» – Хомутово, Грановщина, Эхирит-Булагатский район, Баклаши и Маркова.

На первом месте с наибольшим объемом энергопотребления находится поселок Хомутово, потребивший более 152 млн кВт*ч. Такого объема электроэнергии хватило бы, чтобы целый год обеспечивать электричеством примерно 1500 многоквартирных домов. А поселку Хомутово, где таких домов почти нет, хватило этого объема энергии на 9 месяцев. Каждый потребитель здесь в среднем использует 1843 кВт*ч в месяц. Для сравнения, например, в Ангарске эта цифра в 8 раз меньше – 216 кВт*ч.

На втором месте по общему объему потребления соседний с Хомутово населенный пункт – деревня Грановщина с показателем 136 млн кВт*ч.

Замыкает тройку лидеров Эхирит-Булагатский район и 112 млн кВт*ч. И это при том, что во всем районе почти на 3000 домохозяйств больше, а вот расход электроэнергии, наоборот, меньше, чем у лидера рейтинга.

На четвертом месте поселок Баклаши с отметкой почти 94 млн кВт*ч, и замыкает пятерку «антилидеров» Маркова с объемом 63,6 млн кВт*ч. Четвертое и пятое место рейтинга также примечательны: в Маркова проживает почти в два с половиной раза больше жителей, чем в Баклашах, а расход электроэнергии гораздо меньше.

Анализ подготовлен на основе сведений по энергопотреблению за 9 месяцев 2025 года и включает в себя, как холодные зимние месяцы, так и летние. В общей сложности жители пяти самых энергозатраных сельских местностей израсходовали 559,5 млн кВт*ч. Эта цифра сопоставима с потреблением жителями трёх городов: Братска, Усть-Илимска и Усолья-Сибирского, однако проживает в них в четыре раза меньше жителей, чем в пяти сельских территориях.

Одной из причин сложившейся ситуации является возведение неутепленных и некачественно утепленных домов с низкой энергоэффективностью, а также использование электроэнергии как единственного способа отопления.

При возникновении аварий на время восстановительных работ эксперты рекомендуют жителям пользоваться альтернативными источниками тепла. В числе оптимальных вариантов можно назвать твердотопливный котел, печь или генератор с электрообогревателями.