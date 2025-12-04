Трамп заявил об ухудшении условий урегулирования конфликта для Украины: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп заявил об ухудшении условий урегулирования конфликта для Украины, в паспортах россиян с 1 января будут проставлять новую отметку, корректировки могут внести в программу долгосрочных сбережений, а из Иркутска самолеты будут чаще летать в Китай. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Ухудшение условий

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта, поскольку теперь ситуация во многом складывается не в их пользу. «Я говорил: "У вас нет козырей". Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше для него подходило, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – заявил Трамп.

Новая отметка

С 1 января 2026 года у граждан РФ в паспортах по их желанию будет ставиться новая отметка – идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет персональным ключом в государственных информационных системах. Изменение даст возможность быстро подтверждать свою личность и право на получение услуги в рамках единой государственной цифровой системы. Идентификатор заменит ИНН.

Изменения программы сбережений

Минфин РФ рассматривает возможность внесения изменений в программу долгосрочных сбережений относительно участников, решивших выйти из нее и забрать деньги досрочно. «Мы так предполагаем, что это те граждане, которые решили закрыть и снять деньги, воспользоваться этим правом. Я так понимаю, что это прежде всего касается пенсионеров и предпенсионеров, у них есть гибкие условия. <...> Возможно, нужны будут точечные изменения, чтобы именно часть софинансирования обналичивать нельзя было. Мы на это сейчас смотрим», – заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Чаще в Китай

S7 Airlines расширяет международную программу и увеличивает частоту полетов в ключевые города Китая из Иркутска. Рейсов будет больше уже в этом месяце. В частности, с 21 декабря появится регулярное сообщение с Гуанчжоу. С 22 декабря станет больше полетов в Пекин: самолеты начнут летать ежедневно вместо пяти раз в неделю. Также продолжатся рейсы в Шанхай дважды в неделю.

Патент США

Американское патентное ведомство United States Patent and Trademark Office приняло решение о регистрации патента на изобретение, принадлежащее АО «Фармасинтез» из Иркутска. Речь о компонентах препарата для борьбы с ВИЧ. «Патент распространяет охрану на новые производные пиримидина, а также лекарственные средства и фармацевтические композиции на их основе, способные ингибировать репликацию вируса иммунодефицита человека», – рассказали в компании. Старт клинических исследований в РФ запланирован на начало 2026 года.