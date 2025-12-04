Закон о рубках на Байкале вновь рассмотрит Госдума

Государственная Дума готовится рассмотреть новую версию законопроекта о Байкале, подготовленную ко второму чтению через два года после начала обсуждения документа. В предложенном варианте сохранена норма о сплошных рубках, которая ранее вызвала серьезные возражения со стороны экологических организаций и научного сообщества. Об этом пишет РБК.

В подготовленном тексте законопроекта в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории разрешаются сплошные рубки погибшего леса, если выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес. По действующему законодательству на все сплошные рубки в этой зоне наложен строгий запрет.

Комитет по экологии также подготовил проект постановления Госдумы, в котором нижней палате рекомендуется принять закон о сплошных рубках на Байкале.

Одновременно правительству предлагается сохранить запрет на проведение сплошных рубок в границах Центральной экологической зоны и внести законопроект о корректировке терминологии.

Глава комитета Думы по экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что сплошные рубки на Байкальской природной территории должны уйти в прошлое. Для этого необходимо внести изменения в Лесной кодекс, пересмотрев терминологию и цели рубок на Байкале.

Напомним, что законопроект о рубках на Байкале внесли в Госдуму в июне 2023 года и приняли в первом чтении в июле того же года. Почему экологи против, аправительство за – рассказали в нашем материале.