Бурятия вошла в десятку регионов с самым дешевым бутербродом с красной икрой

Средняя стоимость бутерброда с красной икрой для россиян к концу 2025 года составит примерно 160 рублей против 114 рублей в 2024 году. Годовой рост цены на эту популярную закуску достиг 39,7%, причем основное подорожание пришлось на ключевой ингредиент – красную икру. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты консалтинговой компании Neo.

Красная икра в розничной торговле подорожала за год на 42,1% – с 6716 до 9546 рублей за килограмм. Сливочное масло и белый хлеб также продемонстрировали значительный рост цен – на 23,2% и 14,2% соответственно, что дополнительно повлияло на конечную стоимость бутерброда.

Регионы, где дороже всего бутерброд с красной икрой:

Мурманская область – 208 руб.

Архангельская область – 195 руб.

Севастополь – 189 руб.

Тамбовская область – 188 руб.

Крым – 186 руб.

Вологодская область – 185 руб.

Чечня – 175 руб.

Москва – 174 руб.

Ставропольский край – 174 руб.

Марий Эл – 173 руб.

Регионы, где дешевле всего бутерброд с красной икрой:

Адыгея – 106 руб.

Чукотка – 117 руб.

Северная Осетия – Алания – 118 руб.

Удмуртия – 119 руб.

ЕАО – 129 руб.

Якутия – 130 руб.

Бурятия – 130 руб.

Башкирия – 133 руб.

Татарстан – 134 руб.

Нижегородская область – 134 руб.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России упали впервые за полтора года. Согласно данным Росстата, в сентябре 2025 года средняя цена за килограмм красной икры снизилась на 1%, составив 9,4 тыс. против 9,5 тыс. рублей месяцем ранее.