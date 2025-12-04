Бурятия вошла в десятку регионов с самым дешевым бутербродом с красной икрой

Средняя стоимость бутерброда с красной икрой для россиян к концу 2025 года составит примерно 160 рублей против 114 рублей в 2024 году. Годовой рост цены на эту популярную закуску достиг 39,7%, причем основное подорожание пришлось на ключевой ингредиент – красную икру. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты консалтинговой компании Neo.
Красная икра в розничной торговле подорожала за год на 42,1% – с 6716 до 9546 рублей за килограмм. Сливочное масло и белый хлеб также продемонстрировали значительный рост цен – на 23,2% и 14,2% соответственно, что дополнительно повлияло на конечную стоимость бутерброда.
Регионы, где дороже всего бутерброд с красной икрой:
- Мурманская область – 208 руб.
- Архангельская область – 195 руб.
- Севастополь – 189 руб.
- Тамбовская область – 188 руб.
- Крым – 186 руб.
- Вологодская область – 185 руб.
- Чечня – 175 руб.
- Москва – 174 руб.
- Ставропольский край – 174 руб.
- Марий Эл – 173 руб.
Регионы, где дешевле всего бутерброд с красной икрой:
- Адыгея – 106 руб.
- Чукотка – 117 руб.
- Северная Осетия – Алания – 118 руб.
- Удмуртия – 119 руб.
- ЕАО – 129 руб.
- Якутия – 130 руб.
- Бурятия – 130 руб.
- Башкирия – 133 руб.
- Татарстан – 134 руб.
- Нижегородская область – 134 руб.
Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России упали впервые за полтора года. Согласно данным Росстата, в сентябре 2025 года средняя цена за килограмм красной икры снизилась на 1%, составив 9,4 тыс. против 9,5 тыс. рублей месяцем ранее.