Бурятия вошла в десятку регионов с самым дешевым бутербродом с красной икрой

Средняя стоимость бутерброда с красной икрой для россиян к концу 2025 года составит примерно 160 рублей против 114 рублей в 2024 году. Годовой рост цены на эту популярную закуску достиг 39,7%, причем основное подорожание пришлось на ключевой ингредиент – красную икру. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты консалтинговой компании Neo.

Красная икра в розничной торговле подорожала за год на 42,1% – с 6716 до 9546 рублей за килограмм. Сливочное масло и белый хлеб также продемонстрировали значительный рост цен – на 23,2% и 14,2% соответственно, что дополнительно повлияло на конечную стоимость бутерброда.

Регионы, где дороже всего бутерброд с красной икрой:

  • Мурманская область – 208 руб.
  • Архангельская область – 195 руб.
  • Севастополь – 189 руб.
  • Тамбовская область – 188 руб.
  • Крым – 186 руб.
  • Вологодская область – 185 руб.
  • Чечня – 175 руб.
  • Москва – 174 руб.
  • Ставропольский край – 174 руб.
  • Марий Эл – 173 руб.

Регионы, где дешевле всего бутерброд с красной икрой:

  • Адыгея – 106 руб.
  • Чукотка – 117 руб.
  • Северная Осетия – Алания – 118 руб.
  • Удмуртия – 119 руб.
  • ЕАО – 129 руб.
  • Якутия – 130 руб.
  • Бурятия – 130 руб.
  • Башкирия – 133 руб.
  • Татарстан – 134 руб.
  • Нижегородская область – 134 руб.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России упали впервые за полтора года. Согласно данным Росстата, в сентябре 2025 года средняя цена за килограмм красной икры снизилась на 1%, составив 9,4 тыс. против 9,5 тыс. рублей месяцем ранее.


