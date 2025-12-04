Два человека погибли в аварии с автопоездом в Иркутской области

Смертельная авария случилась в Усть-Илимском районе Иркутской области. Инцидент произошел накануне вечером на 207-м километре трассы Братск – Усть-Илимск.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Datsun on-DO не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz Actros.

«В результате происшествия 66-летний водитель легковушки и его 70-летняя супруга погибли на месте ДТП. Водитель автопоезда не пострадал», – пояснили в ГИБДД.

По факту произошедшего проводится всесторонняя проверка, обстоятельства выясняются.