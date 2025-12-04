Иркутская авиакомпания «Ангара» не предоставила гостиницу пассажирам отмененного рейса

Авиакомпанию «Ангара» из Иркутска привлекли к административной ответственности. Перевозчика уличили в отказе пассажирам отмененного рейса в предоставлении гостиницы.

«В августе 2025 года 11 пассажирам отмененного рейса Улан-Удэ – Нижнеангарск было отказано в предоставлении гостиницы», – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Там также пояснили, что перевозчика привлекли к административной ответственности в соответствии со статьей «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам», санкции которой предусматривают штрафы до 30 тысяч рублей в случае первичного нарушения, вторичного – до 50 тысяч рублей.