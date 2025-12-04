Житель Иркутской области оплатил долги по налогам, чтобы не позориться на работе

33-летний житель Иркутской области попал в поле зрения судебных приставов. Им пришлось применить меры, чтобы побудить мужчину рассчитаться с долгами по налогам.

По данным УФССП России по региону, накопил задолженность по транспортному налогу в 55 тысяч рублей, после чего на портал «Госуслуги» ему пришло уведомление о возбуждении исполнительного производства

«В добровольный срок исполнить свои долговые обязательства он не посчитал необходимым. В связи с этим судебным приставом вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий на движимое и недвижимое имущество», – пояснили в ведомстве.

Также по месту работы неплательщика – в золотодобывающую компанию – направлено постановление об удержании части заработной платы в счет погашения задолженности. Испугавшись огласки в трудовом коллективе и не желая позориться наличием долга, гражданин оперативно его оплатил.