Работодатели Иркутской области задолжали 180 млн рублей сотрудникам

Многомиллионные долги по заработным платам фиксируются в Иркутской области. Цифры были озвучены на заседаниях областной и иркутской городской межведомственных комиссий по обеспечению прав граждан за труд.

«На 28 ноября 2025 года на территории области 21 организация имеет задолженность по заработной плате. Сумма задолженности составляет 179,8 млн. рублей. Зарплата не выплачена 1469 работникам», – рассказали в Росреестре региона.

Задолженность отмечается в 12 из 42 муниципальных образований региона. Наибольший объем задолженности – 69,5 млн – сохраняется в девяти организациях Иркутска.

С начала 2025 года были погашены долги перед 1132 работниками на общую сумму 97,9 млн рублей.