Новости

Прокуратура контролирует ситуацию после аварийной посадки самолета «Red Wings» в Домодедово

Читайте также:

Пробка в 84 километра образовалась на трассе «Байкал» из-за непогоды
1 декабря 2025
В Братске подросток нанес ножевое ранение сверстнику
27 октября 2025

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Поводом стала аварийная посадка самолета авиакомпании «Red Wings», следовавшего по маршруту Москва – Пхукет в аэропорту Домодедово.

После благополучной посадки все пассажиры были высажены и направлены в здание аэропорта. По информации авиакомпании, на период ожидания пассажирам будут предоставлены услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Соблюдение прав пассажиров рейса находится на контроле транспортной прокуратуры. В случае выявления нарушений законодательства прокуратура готова принять исчерпывающие меры реагирования для восстановления прав граждан и привлечения виновных к ответственности.

Прокурорская проверка направлена на установление всех обстоятельств происшествия и оценку соблюдения требований авиационной безопасности. Специалисты изучат документацию, техническое состояние воздушного судна и действия экипажа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (236)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес