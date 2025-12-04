Прокуратура контролирует ситуацию после аварийной посадки самолета «Red Wings» в Домодедово

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Поводом стала аварийная посадка самолета авиакомпании «Red Wings», следовавшего по маршруту Москва – Пхукет в аэропорту Домодедово.

После благополучной посадки все пассажиры были высажены и направлены в здание аэропорта. По информации авиакомпании, на период ожидания пассажирам будут предоставлены услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Соблюдение прав пассажиров рейса находится на контроле транспортной прокуратуры. В случае выявления нарушений законодательства прокуратура готова принять исчерпывающие меры реагирования для восстановления прав граждан и привлечения виновных к ответственности.

Прокурорская проверка направлена на установление всех обстоятельств происшествия и оценку соблюдения требований авиационной безопасности. Специалисты изучат документацию, техническое состояние воздушного судна и действия экипажа.