«А курс у вас ненастоящий!», - банки и правительство поспорили о статусе рубля

Курс рубля вновь стал предметом спора представителей банковского сектора и федеральных властей. На это раз на сессиях и в кулуарах форума «Россия зовет». Газета Дело собрала самые интересные точки зрения.

В коридор не вернемся

Накануне форума первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил заменить ныне действующий механизм плавающего валютного курса рубля валютным коридором, сообщает РБК. По мнению Пьянова, пришло время признать, что в России сложилась серьезная проблема с формированием курса рубля, актуальные в прошлом методики уже не работают.

«За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что курс ненастоящий», – цитирует его агентство.

На это заявление довольно жестко отреагировал министр финансов РФ Антон Силуанов, подчеркнув, что курс формируется рыночными механизмами. А возвращение к практике валютного коридора потребует финансовых интервенций и покупок валют Центральным банком для того, чтобы удержать рубль в фиксированных границах.

«А это приводит уже к нерыночному статусу рубля. И это, мне кажется, лишает нас тех завоеваний, которые были достигнуты в последние годы, а именно, таргетирование инфляции, плавающий курс, бюджетные правила. Это одна из основ макроэкономической стабильности, поэтому я не смогу поддержать предложение об установлении границ», – прокомментировал инициативу глава минфина.

Рубль укрепился на снижении потребности в валюте

Глава администрации президента Максим Орешкин, подчеркнул, что укрепление рубля имеет о объективные причины, главная из которых снижение потребности в валюте.

«У нас одна из больших историй с 2022 года была про замещение внешнего долга внутренним, с двойным эффектом на ослабление рубля. То есть, с одной стороны, у нас покупалась иностранная валюта для того, чтобы погашать долги, с другой, это финансировалось банковским кредитованием, что увеличивало еще в целом спрос и давало вторичный эффект с точки зрения валютного курса. У нас этот процесс закончился. Все долги основные, которые у нас были, за последние три года оказались выгашенными. И спрос на валюту с этой стороны серьезно снизился», – отметил он на пленарной сессии форума «Россия зовет».

Он также указал, что такие решения правительства, как повышение утильсбора, которое привело к сокращению покупок автомобилей за рубежом, борьба с серым импортом тоже привели к снижению спроса на валюту.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме предрек, что в обозримом будущем курс рубля останется крепким, хотя это и является определенным вызовом для экономики.

«Стратегически наш курс будет существенно крепче, чем нам казалось еще, может быть, год или два назад. Мы его уже достаточно сильно укрепили в нашем последнем прогнозе, но, по всей видимости, в апреле мы еще вернемся к этому вопросу. Так или иначе нам придется, ну, как-то, как-то жить в этой реальности», – отметил он.

Что экспортерам не нравится, то населению выгодно

С тем, что курс рубля объективен, даже если не нравится банкам и экспортерам, согласны и аналитики, опрошенные Finam.ru. Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер» отмечает, что текущий курс рубля действительно разнится с прогнозами разных участников экономики (Банка России, Минфина, Минэкономразвития, участников фондового рынка, банковского сектора и т.д.), но это, по ее мнению, не означает, что курс искусственный.

«Текущий курс рубля остается крепким вследствие множества разовых факторов, сложившихся в поддержку рубля в моменте времени. <...> позицию ВТБ можно понять - банкам не слишком выгоден крепкий рубль. При этом крепкий рубль не выгоден не только банкам, но и многим участникам рынка - Минфину, в частности, а также, безусловно, экспортерам, <...>. В то же время крепкий рубль – позитив для целей Банка России в замедлении инфляции, крепкий рубль выгоден импортерам и населению», – пояснила собеседница Finam.ru.

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», напомнил, что после закрытия биржевых торгов долларом и евро ЦБ оказался устранен от техники оперативного влияния на курс рубля.

«Маловероятно, что финансовые власти перейдут на плавающий валютный коридор по рублю в ближайшее время, поскольку пока есть проблемы с валютными резервами, необходимостью соблюдать контроль за движением капиталов, а также интересами бюджета», – приводит слова Потавина интернет-портал.

Курс может не совпадать с экспертным мнением

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нынешний курс рубля является слишком высоким. Оптимальный уровень, по его мнению, – от 98 до 105 рублей.

Обеспокоенность ситуацией с крепким рублём также высказывал президент РСПП Александр Шохин, отметив, то излишне крепкая валюта ведет к значительным финансовым потерям для бизнеса. Согласно его данным, прибыль от продажи продукции за рубеж сократилась на 20%.

ЦБ занимает иную позицию. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в свое время подчеркивал, что текущий курс отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями.

«То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом», – настаивал он.