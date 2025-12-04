В Иркутске молодежь чаще угощает коллег в последний день работы

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, традиция прощания с коллегами в последний день работы наиболее близка молодым жителям Иркутска. Чаще всего, покидая компанию, иркутяне ограничиваются устным прощанием с сослуживцами, так поступают 49% опрошенных.

28% респондентов приносят на работу угощения для коллег в свой последний рабочий день. Такие форматы, как организация прощальной вечеринки или поход в бар, а также написание прощального письма, являются скорее исключением и составляют 4% и 1% соответственно.

При этом каждый четвертый опрошенный (26%) признался, что уходит из компании, не прощаясь с коллективом. Мужчины чаще женщин ограничиваются исключительно устным прощанием, тогда как женщины более склонны к организации угощений для коллег.

Молодежь в возрасте до 35 лет чаще угощает коллег при увольнении и реже всего уходит без прощания. Наиболее склонны к уходу «по-английски» респонденты в возрасте 35-45 лет, среди которых такая модель поведения свойственна 33% опрошенных.