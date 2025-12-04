ИНК провела более 20 мероприятий по инклюзии в 2025 году

При поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) в 2025 году проведено более 20 мероприятий, посвященных развитию инклюзии и поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Проекты реализованы в Усть-Кутском, Киренском, Катангском, Нижнеилимском районах Иркутской области, а также в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Итоги этой работы были подведены в Усть-Куте в рамках второго круглого стола по вопросам инклюзии. Организаторами мероприятия выступили ИНК, Благотворительный фонд Марины Седых и администрация УКМО.

К обсуждению также подключились представители администраций, руководители и специалисты учреждений социальной защиты, образования, культуры, спорта и здравоохранения, а также люди с инвалидностью и их семьи.

Участникам представили результаты работы, которая ведется на территории при поддержке ИНК. Благодаря Национальному инклюзивному договору, к которому компания присоединилась в 2023 году, в регионе проводится все больше мероприятий для детей с ОВЗ. Это способствует их развитию и помогает легче интегрироваться в общество. Круглый стол прошёл на базе Центра помощи детям, где участники смогли наглядно увидеть, как идет развитие ребят с ОВЗ и какие методы и подходы используют специалисты.

Центральное место в этой деятельности занимает комплексная программа поддержки семей с детьми с ОВЗ. В 2025 году проведено 19 индивидуальных психологических консультаций и 7 вебинаров для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития.

ИНК активно поддерживает развитие инклюзивных проектов на территориях своего присутствия, предоставляя гранты через конкурс «Энергия родной земли» и программу социальных инвестиций «Территория будущего». В текущем году в Киренском, Катангском и Мирнинском районах реализован ряд инициатив: оздоровительные мероприятия в санатории, создание в доме-интернате специализированной комнаты психологической разгрузки, занятия по комплексной психолого-логопедической коррекции, проведение праздника, направленного на возрождение эвенкийской культуры.

Компания реализует и другие социальные проекты: «Школа безопасности» для детей, творческие мастер‑классы для ребят с ОВЗ, а также ежегодные новогодние поздравления. В прошлом году сотрудники и участники молодежного совета ИНК поздравили более 70 детей с ОВЗ из Усть-Кута и Иркутска, вручив им подарки и организовав праздничные мероприятия.

ИНК также вовлекает подрядные организации в развитие территорий присутствия. В конкурсе компании «Знак экологической и социальной ответственности» предусмотрено, что партнеры, получившие приз, направляют 50 % его размера на экологические или социальные проекты в регионах работы ИНК. В рамках такого сотрудничества, в том числе, приобретен спортивный инвентарь для школы п. Казарки, закуплена мебель и бассейн для Центра помощи детям г. Усть-Кута, приобретена компьютерная техника и спортинвентарь для школ п. Звездный и п. Янталь, заключен договор на приобретение сенсорного AV-комплекса и реализован ряд других инициатив.