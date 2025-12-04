Инго Банк назвал популярные категории кешбэка декабря

Пользователи программы лояльности Инго Бонус ежемесячно получают повышенный кешбэк в выбранных категориях. Среди самых популярных категорий с кешбэком до 10% в этом месяце стали аптеки (80%), автозапчасти (25%), спорттовары (12%).

Традиционно наибольшей популярностью пользуются категории «На всё» (99%) и «Супермаркеты» (88%), доступные на постоянной основе. Для клиентов с подпиской впервые появилась новая категория — «Косметика», которую выбрали 15% держателей дебетовых карт.

Также среди категорий пользователи выбирали цветы (8%), активный отдых (5%), платные дороги (3%).

Выбор приоритетных категорий на следующий месяц, по которым начисляется повышенный кешбэк, доступен с 20 числа предыдущего месяца. С подпиской клиенты банка могут выбрать 4 категории (без подписки — до 3).

Накопленные Ингорубли можно обменять на сертификаты у партнеров, среди которых Ozon и Wildberries, а также новые партнеры банка – Дикси, Винлаб, Улыбка радуги, SMEG и другие.

Программа Инго Бонус третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности». Ранее сообщалось, что эффективный кешбэк в Инго Банке почти в два раза выше рынка российских банковских услуг.