АТБ запустил сервис «Красота и здоровье» для премиальных клиентов

С 1 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет линейку привилегий для клиентов премиальных сегментов в рамках нового сервиса «Красота и здоровье». Это персональный доступ к сотням возможностей для комплексной заботы о теле и душе.

Премиальные клиенты АТБ могут получать до 8 000 бонусов ежемесячно, выполняя условия программы. Потратить их можно на посещение фитнес-клубов, студий йоги, бассейнов, салонов красоты, спа-комплексов и центров медитации в разных городах России в рамках партнёрского онлайн-сервиса «Фитмост».

«В рамках расширения премиальной экосистемы АТБ мы запускаем сервис “Красота и здоровье”. Это новое направление отвечает современным трендам на персонализированную заботу о себе, предлагает различные решения для улучшения качества жизни и высокий уровень обслуживания. Помимо финансовых продуктов, мы рады предложить клиентам возможность инвестировать в собственное благополучие и здоровье. Интеграция с партнером “Фитмост” позволяет реализовать индивидуальный подход в рамках единой программы и подобрать решения под потребности каждого клиента», — отметила директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Для получения баллов «Фитмост» необходимо выполнить три условия в срок до 31 января 2026 года:

подключить тарифный план «Статус Light» либо пакет услуг «Статус Плюс»/Private, если он ещё не подключён;

открыть любой вклад и/или инвестиционный продукт на общую сумму от 4 млн рублей;

совершить покупку на сумму от 1 000 рублей по премиальной карте Mir Supreme.

В рамках сервиса мы предлагаем клиентам специальную бонусную программу: размер вознаграждения напрямую зависит от суммы начальных инвестиций.

При открытии вклада и/или инвестиционного продукта:

от 4 млн руб. — 4 000 бонусов;

от 5 млн руб. — 5 000 бонусов;

от 6 млн руб. — 6 000 бонусов;

от 7 млн руб. — 7 000 бонусов;

от 8 млн руб. и более — 8 000 бонусов.

При открытии инвестиционного продукта на сумму:

от 4 млн руб. — 8 000 бонусов.

Бонусы начисляются в течение 3 месяцев подряд. Срок действия составляет 30 дней.

Чтобы воспользоваться бонусами, клиенту после получения уведомления о зачислении необходимо:

скачать мобильное приложение «Фитмост» или войти в личный кабинет на сайте сервиса;

выбрать понравившееся занятие или услугу и записаться на него онлайн.

В бонусной программе участвуют все вклады, а также такие инвестиционные продукты АТБ, как НСЖ «Двойная защита», ИСЖ «Стратегия роста», другие программы накопительного страхования жизни, программа «Надёжные накопления», комбинированный вклад «Двойной доход».