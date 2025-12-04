Консьерж-сервис АТБ стал ещё доступнее: новые условия для премиальных клиентов

С 1 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия предоставления консьерж-сервиса для премиальных клиентов. Услуга стала доступна клиентам со среднемесячными остатками от 4 млн рублей.

Консьерж-сервис теперь предоставляется по дифференцированной модели:

Клиентам с подключёнными тарифными планами «Статус Light» и «Статус Плюс» со среднемесячными остатками от 4 млн до 15 млн рублей доступно до 8 обращений в месяц.

Клиентам с оформленными тарифными планами «Статус Light» и «Статус Плюс» со среднемесячными остатками от 15 млн рублей и держателям пакета услуг Private предлагается неограниченное количество обращений.

«Консьерж-сервис – это часть премиальной экосистемы, которая делает жизнь наших клиентов проще и комфортнее. Расширяя доступ к услуге, мы инвестируем в долгосрочные отношения и лояльность клиентов. Наша команда создаёт новый стандарт премиального образа жизни: мы делаем эксклюзивный уровень сервиса более доступным, сохраняя индивидуальный подход и высокий уровень обслуживания. Это шаг к тому, чтобы внимание и заботливое отношение со стороны банка стали неотъемлемой частью повседневности клиентов АТБ», – отметила директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Консьерж-сервис АТБ по-прежнему доступен круглосуточно, семь дней в неделю. Персональный помощник оперативно помогает клиентам решать самые разнообразные задачи — от организации повседневного досуга до реализации сложных проектов.

Так, сервис открывает доступ к эксклюзивным возможностям в сфере путешествий, включая бронирование лучших номеров в отелях и подбор персональных-туров. В путешествии или дома консьерж-сервис поможет заказать столик в трендовом ресторане. Для ценителей культурной жизни персональный помощник предлагает комплексный подход — от поиска билетов и создания персональной афиши до организации мероприятий любого масштаба.

Особое внимание уделяется персональным запросам: консьерж помогает подбирать и доставлять идеальные подарки по любому поводу, находит эксклюзивные коллекции на международных торговых площадках и организует шопинг под ключ с доставкой до двери. В сфере образования сервис предлагает подбор престижных программ обучения как для клиентов, так и для их детей. Не остаются без внимания и бытовые вопросы — поиск проверенных профессионалов для решения повседневных домашних задач.

Консьерж-сервис был запущен в АТБ 15 апреля 2025 года и зарекомендовал себя в качестве востребованной услуги среди премиальных клиентов.

Получить дополнительную информацию о консьерж-сервисе Азиатско-Тихоокеанского банка и условиях предоставления услуги можно на официальном сайте, у персонального менеджера, в ближайшем отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).