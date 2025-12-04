Шестой поток АТБ PLUG-IN: 22 будущих банковских IT-специалиста начали обучение в ДВФУ

Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом дал официальный старт шестому потоку программы профессиональной переподготовки «АТБ PLUG-IN». Первого декабря 22 участника, успешно преодолевшие конкурсный отбор, приступили к обучению, нацеленному на подготовку IT-кадров для дальнейшей работы в банковской сфере.

В программу нового потока вошли интенсивы по шести актуальным IT-специализациям: Java, React, автоматизированное тестирование, системный анализ, безопасная разработка (DevSecOps) и Data-инженерия. Образовательная траектория построена по принципу глубокого погружения: студенты не только осваивают технические аспекты своих направлений, но и развивают навыки командной работы и проектного управления.

«Программа специально выстроена вокруг реальных проектов, чтобы стирать грань между обучением и работой. Участники сразу погружаются в решение актуальных задач. Курс будет разбит на семь двухнедельных спринтов по методологии Agile. Такой формат, подкрепленный практикумами, менторскими сессиями и консультациями с нашими экспертами, помогает добиться того, что выпускники вольются в команду с определенным практическим опытом и смогут быстрее включиться в рабочие процессы», — прокомментировал директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

Ключевой особенностью программы остается проектная деятельность. Участникам предстоит рассмотреть два реальных кейса АТБ. Первый объединит в междисциплинарные команды специалистов по Java, React, тестированию, системному анализу и DevSecOps. Второй нацелен на Data-инженеров. Обучение продлится до 21 марта будущего года.

«Партнёрство с Азиатско-Тихоокеанским банком в рамках “АТБ PLUG-IN” — это яркий пример успешного соединения академических знаний и запросов современной индустрии. Для университета такие проекты открывают возможность готовить специалистов, востребованных с первого дня выхода на рынок труда, а студентам дают уникальный шанс построить карьеру в ведущей финтех-организации региона, продолжая обучение в университете и не уезжая из родного региона» — прокомментировала открытие программы и.о. директора института математики и компьютерных технологий Елена Валерьевна Сапрыкина.

Участие в программе является для студентов бесплатным. АТБ также стимулирует высокую успеваемость и посещаемость, предусмотрев выплату ежемесячной стипендии в размере 30 000 рублей.

Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве в IT-подразделения Азиатско-Тихоокеанского банка.

Посмотреть более подробную информацию о программе можно на официальном сайте проекта, на странице в социальной сети VK и канале в Telegram.