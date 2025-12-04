Росстат зафиксировал символический недельный рост потребительских цен в России

По оценке Росстата, за неделю с 25 ноября по 1 декабря потребительские цены в России выросли на 0,04% после роста на 0,14% неделей ранее. С начала месяца инфляция составила около 0,01%, с начала года 5,27%. По расчётам из недельных и прошлогодних помесячных данных годовой рост цен на 1 декабря замедлился примерно до 6,6–6,7%, Росстат оценивает показатель в 6,62%, Минэкономразвития говорит о 6,61%. Это уже вплотную к нижней границе обновлённого прогноза Банка России на 2025 год в 6,5–7,0%.

Структура ценовой динамики за неделю выглядит в целом мягкой. Продовольственные товары подорожали примерно на 0,06% против 0,16% неделей ранее, причём плодоовощная продукция прибавила около 0,8% после 1,3% неделей до этого, а продукты питания за вычетом овощей и фруктов в среднем не изменились. Внутри плодоовощной корзины сильнее всего выросли цены на огурцы, почти на 3,91%, и на картофель на 1,62%, остальные позиции колебались в пределах 1%. Непродовольственные товары в среднем подешевели примерно на 0,03%, а в секторе услуг Росстат фиксирует рост около 0,14%.

В сфере услуг наибольший рост цен показали проживание в доме отдыха (+1,02%) и санатории (+1,28%). Отдельно отмечено снижение цен на автомобильный бензин примерно на 0,3% и небольшой рост стоимости дизельного топлива в пределах 0,4%. Все товары и услуги, которые показали наибольшие отклонения цены, находились под влиянием именно сезонного фактора.

«В целом данные конца ноября и начала декабря подтверждают, что после более напряжённой инфляционной динамики весной и в начале осени сейчас идёт ее постепенное охлаждение. Недельные приросты ИПЦ вернулись к уровням, близким к сезонной норме, но устойчивые компоненты инфляции по-прежнему остаются выше целевых 4% в годовом выражении, на что регулярно указывает Банк России в своих обзорах», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По мнению экспертов, жёсткие денежно-кредитные условия и крепкий рубль в 2025 году помогают ограничивать вторичное давление на цены, хотя спрос в ряде потребительских сегментов остаётся достаточно устойчивым.

Снижение годовой инфляции к нижней границе коридора ЦБ усиливает аргументы в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора после уже состоявшегося в октябре снижения ключевой ставки до 16,5% годовых. Регулятор пока сохраняет осторожную риторику и привязывает дальнейшие решения к устойчивости замедления базовой инфляции и инфляционных ожиданий, но при сохранении текущей недельной динамики инфляция уже в ближайшие недели может опуститься ниже 6,5%.

«В этих условиях мы немного снижаем прогноз по инфляции на конец 2025 года до диапазона около 6,3–6,5% с учётом возможного кратковременного разгона в декабре на фоне перетока спроса перед повышением НДС в 2026 году. На ближайшем заседании в декабре Банк России, на наш взгляд, будет выбирать между паузой и ещё одним умеренным снижением ключевой ставки на 50 б.п., сохраняя жёсткие условия финансирования и внимание к динамике потребительской активности. Темпы инфляции указывают на возможность очередного снижения ставки, но инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед в ноябре снова выросли до 13,3%, после 12,6% в октябре, что и станет противовесом для ЦБ при принятии решения по ставке 19 декабря. Пока мы больше склоняемся к ее снижению на 50 б.п., до 16% годовых», – заключает Владимир Чернов.