С начала года в Иркутской области введено 1,6 млн квадратных метров жилья

По данным Иркутскстата, объем жилищного строительства в Иркутской области за 10 месяцев 2025 года достиг 1,625 млн кв. метров. Это на 7% выше целевого показателя, установленного для региона Министерством строительства и ЖКХ России в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». План на 2025 год составлял 1,520 млн кв. метров.

В министерстве строительства области отметили, что в Сибирском федеральном округе регион занимает вторую позицию по абсолютному объему ввода жилья, уступая только Новосибирской области. Внутри региона лидерами стали Иркутский муниципальный округ, город Иркутск и Шелеховский район.

Напомним, в прошлом году Иркутская область ввела 1,605 млн кв. метров жилья, что на 27,5% выше установленного плана. На 2026 год региону установлен показатель в 1,596 млн кв. метров.